Как правильно связать девушку для ролевых игр – Шибари – техника связывания. Пошаговые уроки с фото

Шибари – техника связывания. Пошаговые уроки с фото

Если ваш мужчина держит в руках веревку, шепчет под нос «шибари» и хитро улыбается – еще не значит, что пора от него бежать без оглядки. Возможно, ему просто захотелось испробовать возбуждающее связывание и подвешивание – специфическую разновидность сексуальной игры.

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Что такое шибари?

Шибари – иначе у нас еще называют «сибари» – это техника эротической обвязки, которая зародилась в Японии. По сведениям из Википедии, сами японцы чаще используют термин «кинбаку», что означает одно и то же.

Считается одной из разновидностей БДСМ практик – эстетичного бондажа, когда «верхний» партнер фиксирует «нижнего». У непосвященных такой вид искусства (а это и правда целое искусство!) может вызывать самые разные эмоции – от шока и неприязни до глупого хихиканья. Ведь перевязанная девушка отдаленно напоминает эдакую аппетитную колбаску.

Хорошо зафиксированная дама в предварительных ласках не нуждается

Различают два основных вида этой японской техники:

связывание , когда девушка сидит или лежит на полу в привлекательной позе. А партнер обвязывает ее грудь, руки, ноги по своему желанию;

, когда девушка сидит или лежит на полу в привлекательной позе. А партнер обвязывает ее грудь, руки, ноги по своему желанию; подвешивание, когда женщина буквально парит в воздухе на толстых канатах.

И та, и другая игра требуют предварительной подготовки обоих партнеров, мастерства и безоговорочного доверия. Обвязка выполняется специальной прочной веревкой, которая не впивается в кожу и не оставляет грубых следов. Мастера шибари выписывают канаты и веревки аж из самой Японии





Зачем это вообще нужно?

Говорят, что во время связывания девушка расслабляется, впадает в состояние, близкое к медитативному, и ощущает самые невероятные эмоции!

Главный эффект шибари вызывает прикосновение шероховатого шнура к обнаженному телу. Партнерша по-новому ощущает свое тело, чувственность повышается в несколько раз! К тому же, опытные мастера располагают узлы таким образом, чтобы их давление приходилось на особые чувствительные точки на коже.

Оглянитесь! Может, вооон та непримечательная офисная сотрудница время от времени загадочно улыбается, потому что носит под своей блузкой шершавые путы?

В дополнение, сибари – это просто красиво и необычно! Сам процесс обвязки невероятно увлекает. Новизна впечатлений гарантирована обоим партнерам.





Как правильно связывать?

Существует два базовых правила шибари:

Веревка должна лежать достаточно свободно, не впиваться в кожу и не причинять боль. И в то же время должна полностью ограничивать подвижность девушки. Узлы делайте жесткими, чтобы при движении петли не «поехали» и самопроизвольно не затянулись.

Можно связать руки за спиной, лодыжки друг с другом, либо привязать голень к бедру. Все зависит от вашего опыта, уровня знаний и желания поэкспериментировать.

Обвязка груди – ключевые моменты

Начинаем бесплатный курс практического вязания «Шибари». Повторять можно, но осторожно!

Запомните: сисечки не сдавливаем, иначе можно нанести серьезную травму. Переплетения должны лежать немного свободно также и в районе подмышек, где находятся лимфоузлы. И ни в коем случае нельзя за грудь подвешивать! Даже частично. Основной индикатор – если нижнему партнеру больно, значит, что-то идет не так.

Перед тем, как начать обвязку грудей, попросите девушку сделать вдох. Так она сможет свободно и безопасно дышать.

Максимальное время обвяза — ориентируйтесь по пальцам. Если между кожей и веревкой проходит целый указательный палец, оставить бандаж можно на 30 минут. Если два-три пальца – время сессии можно увеличить до одного часа. Не больше!

Ниже рассмотрим популярные схемы шибари, которые сможет повторить даже новичок.



Инструкции и схемы, как вязать. Делаем «бикини»

Начнем с основы. Базовая обвязка груди для начинающих. Ее еще называют «бикини».

1) Оборачиваем веревку под бюстом и делаем на спине скользящую петлю

2) Далее ведем свободный конец уже над грудью.

3) Возвращаемся за спину, к первой петле, делаем фиксирующий узел. А далее направляем шнур через плечо снова вперед.

4) Конец продеваем под нижней обмоткой и опять пускаем за спину, через второе плечо.

5) Сзади фиксируем веревку штыком. Всё, базовая обвязка грудной клетки готова.

А теперь посмотрите обучающий видео урок, как это делают профессионалы.





Обмотка грудей «пентаграмма» — пошаговый урок бондажа

Второй, более эффектный вариант бондажа грудей называется «пентаграмма». Или «звезда». Выглядит примерно так:

Понадобится приблизительно 10-12 метров веревки, которую нужно сложить вдвое. Чем объемнее ваша модель и чем больше узлов делать – тем длиннее.

Итак, шибари: пошаговая инструкция.

1. Начинаем как в базовом «бикини»: делаем скользящую петлю за спиной. А затем переносим конец вперед через плечо.

2. Опускаем веревочку вперед, до уровня нижней обмотки, и прижимаем ее пальцами, как на фото.

3. Легким движением руки просовываем пальчики вниз и элегантно вытаскиваем петельку. Смотрите картинку:

4. Аккуратно переводим свободный конец через другое плечо и по спинке спускаем его вниз

5. Перекрещиваем веревку и с помощью пальцев, как на рисунке, вытягиваем петлю вниз

6. Левой рукой держим свободный хвост шнура, а пальцами правой руки заводим его наверх, протягивая вверх и в сторону. На фотографии гораздо понятнее:

7. Тянем веревочку к подмышке

8. Проводим под одной рукой, оборачиваем тело над грудкой и возвращаем назад под второй подмышкой

9. Два пальца снова в деле! Смотрим на картинку и идентичным образом протягиваем свободный конец веревки под двумя шлейками, которые лежат на плечах

10. Вытягиваем джутовый хвост до конца, а затем аккуратно протаскиваем его вниз. Внимание: веревка идет НАД верхней обмоткой груди и ПОД нижней обмоткой.

11. Протянули полностью, а затем опять направляемся к подмышке

12. Из-под подмышки тянем веревку вверху, к противоположному плечу, и опускаем ее по спине вниз.

13. Аналогично десятому шагу, пропускаем конец между двумя обмотками. Плюс выводим шнур под большой петлей

14. Зафиксировали узел. Теперь направляем джут ко второй подмышке. Будем заканчивать звезду — проделывать то же самое, что в шагах 11-13, только для другой стороны. Укладываем веревку по груди к противоположному плечу.

15 Ведём конец вниз, кладем НАД первой обмоткой и ПОД основным узлом.

16 Осталось изобразить узел. Протаскиваем джут под одной из бретелек. Пальцами второй руки придерживаем, оставляя петельку

17 После чего концы свободные концы просовываем в эту петлю и затягиваем, делая фиксацию

18 Пентаграмма готова! Можно любоваться на обвязку бюста! Можно носить под одеждой. Но помните, что безопасно держать обмотку на сисечках можно максимум час.

Видео инструкция прилагается:





Схема для всего тела – Рыбка, или Карада

Это популярная обвязка, которую часто носят под одеждой. Подобные техники называют rope dress — дословно «платье из веревок». Главное — она не предназначена для подвешивания!

Достоинство такой обмотки — ее легко сделать самостоятельно. А потом устроить любимому сюрприз. Распахиваете пальто, а там — ух, лепота!

Посмотрите на фото, как это выглядит. Прелесть, правда?

Основные моменты:

Джут должен прилегать плотно к телу, не провисать, но и не натирать.

Чтобы выполнить караду, понадобится около 10-15 м. веревочки. Если девушка носит размер одежды L и больше, то метраж увеличится.

Приступаем к подробному уроку.

Шаг 1. Веревку складываем в два раза и завязываем узел, чтобы обозначить середину.

Шаг 2. Надеваем на шею, узел оставляем посередине лопаток.

Шаг 3. Завязываем два узла – на уровне ключиц и между молочными железами. Узелки понадобятся, чтобы сделать обмотку тела «рыбкой»

Шаг 4. На одинаковом расстоянии крутим еще два-три узла. Количество зависит от роста модели. Последним кладем узел «восьмерку» на клитор (обучение, как его делать, было в подразделе выше, про узлы). Здесь уже не имеет значения расстояние: важно, чтобы он лег точно на чувствительную зону.

Шаг 5. Просовываем веревку между ног и протягиваем через петлю на шее

Шаг 6. Концы веревки растягиваем по двум сторонам, через подмышки ведем к титям и цепляем под первым узлом.

Шаг 7. Для красоты заворачиваем концы веревки вокруг себя и возвращаемся за спину.

Шаг 8. За спиной перекрещиваем веревки и снова ведем вперед, уже под второй узел.

Шаг 9. Зацепили обмотку под бюстом, снова за спину, после чего оборачиваем талию.

Шаг 10. Продолжаем до конца, пока не закончатся все узлы. Все, готово! Фиксируем концы веревки сзади и наслаждаемся!

Традиционный видео урок шибари

Продолжение следует…

Подробнейшие инструкции и схемы, как связывать руки, читайте здесь.

Будьте осторожны!

Перед тем, как перейти к практике бондажа, прочтите правила безопасности. Это крайне важно!

Сначала хорошенько изучите анатомию человеческого тела, где находятся лимфоузлы, сплетения нервных окончаний и иные жизненно важные точки. Неправильная техника связывания приводит к самым печальным последствиям. Веревка запросто может пережать вену, артерию, нервные окончания, и ваша сессия закончится в карете скорой помощи.

Поэтому правила. Связывать с очень большой осторожностью либо вовсе отказаться от бандажа, если

у партнерши были травмы шеи, позвоночника, ребер, суставов и пр.

есть нарушения кровообращения, дыхания, пороки сердца, склонность к обморокам.

Никогда не кладите веревочку так, чтобы она давила на переднюю поверхность шеи и горло. И не оставляйте связанного человека одного, без присмотра

Как выбрать веревку для шибари

Рекомендуемая толщина – 6 мм в диаметре и больше. Если будет тоньше, то легко порежет кожу. С другой стороны, 8, 10 мм и толще смотрятся на теле не очень эстетично и громоздко.

Поэтому оптимальным для обвязов признают 6 мм, сложенную в два раза. Так давление веревки будет распределяться более равномерно, и риск травмировать кожу сводится к минимуму.

Для подвесов шестимиллиметровой будет маловато. Поэтому здесь подойдут 10-12 мм. Важно при покупке обращать внимание на прочность – какой вес при растяжении она способна выдержать.

В зависимости от материала, веревки бывают:

Натуральные. Самые мягкие – хлопчатобумажные. Льняные, наоборот, грубые, содержат включения щепы — для любителей пожестче. Наиболее распространены джутовые — средней жесткости, подходят для большинства типов обвязок по голому телу и эротически выглядят. Синтетические. При трении о кожу легко оставляют ожоги. Поэтому ими пользуются, когда делают бондаж на одежду, поверх латекса и пр.

Выбор длины зависит от конкретной техники связывания. Чаще всего в сессиях используют несколько веревок по 8-12 метров.

Подробно о выборе эротических пут и их подготовке смотрите тут



Названия основных узлов

Мастера шибари обычно используют два-три вида узлов, которыми они владеют в совершенстве. Рассмотрим самые популярные:

Простой полуштык. Он и правда очень простой, не затягивается, поэтому его легко развязывать и снимать. Смотрите на картинке.

А чтобы уж совсем понятно, ловите видео, как завязывать полуштык

Штык. Повторить предыдущий – полуштык — два раза.

Есть два варианта – незатягивающийся (под буквой «а» на картинке) и затягивающийся (способ «б»). Смотрите внимательно:

Для бандажа нужен узел, который не затягивается. Поэтому важно выполнить его, как в варианте «а». Не имеет значения, выводить свободный конец над или под основной веревкой. Главное, чтобы оба полуштыка были завязаны идентично.

Восьмерка.

Простой, самозатягивающийся, объемный, эффектно выглядит на джутовой ленте. Можно даже сказать, стильно.

Обучиться делать «восьмерку» проще всего по картинкам и по видео. Поэтому смотрим и повторяем:

sex-tut.ru

как играть и получать удовольствие

Как внести новизну в интимную жизнь партнёров? Для некоторых пар отличным способом освежить чувства становятся ролевые игры для взрослых. Предлагаем вам попробовать несколько сценариев на ваш вкус и обсудить кое-какие правила.

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Вместо избитых ролей горничной и хозяина или медицинского осмотра попробуйте со своим парнем на один вечер превратиться в героев ваших любимых детективов. В детстве мы все увлекались историями о суперсекретных шпионах вроде Джеймса Бонда, так предложите любимому взрослую ролевую игру на эту тему!

Для него — плащ и тёмные очки, игрушечный пистолет, для вас — соблазнительное платье, туфли на шпильке, парик.

Хорошо устроить такую игру после вечеринки, на которой вы оба можете вести себя немного загадочно, если, конечно, не стесняетесь озадачить присутствующих. Договоритесь с любимым заранее о том, чтобы, провожая вас домой, он устроил за вами небольшую слежку.

«Настигнув» вас у дверей квартиры, он должен вас «припереть к стенке» и «разоблачить». Разыграйте простенький допрос (без пристрастия!) и сдайтесь на милость своего секретного агента.

Не замечали в своём парне таланта художника? Раскройте его потенциал творца и подыграйте ему в качестве сексапильной натурщицы. Ему понадобятся краски, а холстом будете вы.

Для него — любимая одежда художников (гольф и узкие брюки — всё чёрное, шейный платок), набор красок гуаши, мягкая широкая кисть, палитра. Для вас — «костюм Евы» и простыня, которой не жалко пожертвовать ради искушения.

Сюжетно ролевая игра для взрослых необязательно должна быть чем-то пошлым. Обратите свой взор на возвышенное! Организуйте встречу творца и его музы. Пусть ваш парень смешивает краски, наносит их на ваше тело и не забывает при этом соблазнять вас — невинное создание, доверившееся вкусу и таланту великого маэстро.

Когда «шедевр» будет закончен, позвольте ему полюбоваться на ваш эротичный боди-арт и заняться с вами любовью. Если он не боится запачкаться, то может даже не смывать с вас краску.

Этот сценарий взрослой ролевой игры — отличный способ доставить удовольствие партнёру, когда он хочет побыть пассивным участником. Вы колдунья-чаровница, а он путник, набредший на вашу обитель. Вспомните сказки и добавьте в них сексуальный мотив.

Для него — походная одежда, торба и шляпа, для вас — облачение ведьмы (длинное платье в этно стиле), распущенные волосы или длинный парик, флакончики снадобий.

Встречайте незваного «гостя», словно незнакомца, пообещайте ему «баньку», ужин и ночлег. Пусть ваш парень подчиняется загадочной хозяйке «ведьминой избушки». Угостите своего «гостя» напитком, в который демонстративно подлейте «любовное зелье».

Не забывайте в подробностях описывать своему парню, как его охватывает неудержимое желание. А дальше — прекрасно проведите время на ложе любвеобильной «колдуньи».

Если инициатор — вы, убедитесь, что ваш партнёр заинтересован в таком сексуальном поведении. Вдруг для него это абсолютно не приемлемый вариант и грубое нарушение его представлений о сексе? Прежде чем устраивать сюрприз, убедитесь, что не шокируете мужчину, иначе он не только не подыграет вам, но и задумается о судьбе дальнейших отношений с вами.

Положительный ответ получен? Отлично, но это ещё не всё. Восхитительная ролевая игра требует полёта фантазии и силы для сексуального возбуждения. Если у кого-то из вас был тяжёлый день, например, на работе, или партнёра гнетут нерешённые проблемы, хорошей игры не получится.

Ищите подходящее время, когда:

можно отключить телефоны и дверной звонок;

есть несколько гарантированно свободных часов;

настроение и самочувствие соответствуют задумке;

никуда не нужно спешить, нет срочных дел.

Только в этом случае всё удастся на славу. Ещё договоритесь с партнёром, что прерывать игру и внезапно возвращаться к своим реальным личностям и именам нельзя. Представьте, что спектакль начался, и уйти на минутку со сцены — значит всё испортить.

Предложенные идеи, конечно, захватывают воображение, но действительно ли ваша пара нуждается в них?

Есть несколько причин играть в секс-игры:

вы давно в отношениях, и вашим эмоциям нужна встряска;

вы мало знакомы и хотите начать интимные отношения эффектным ходом;

вам хочется удивить партнёра;

секс стал скучным, надоело менять позы, хочется чего-то совсем другого;

вы действительно любите притворяться и мечтаете сыграть роль — в спальне.

Изменённое поведение в сексе, выражаясь языком психологов, создаёт между вами и вашим партнёром новый шаблон. Естественно, и правила нужны новые, иначе вы рискуете оказаться в неловком, смешном положении и испортить игру.

Что нужно обсудить? Прежде всего, меры допустимого. Как и в играх с подчинением, связыванием и секс-игрушками, ролевая игра должна помещаться в рамки вашего представления об отношении к вам партнёра. Может ли он быть действительно груб, «арестовывая» вас в собственной спальне? Как далеко может зайти его фантазия, когда он будет представлять вас совершенно незнакомой женщиной?

Если можете, дайте право партнёру в сценарии быть совсем другим. Представьте, как станет обидно, если манеры и обращение одного из вас унизят, заденут за живое? Вдруг вам покажется, что с «властной султаншей» ваш любовник более вежлив и чуток, чем с вами обычно? Правило должно быть железным: не переносите эмоции из игры в реальную жизнь.

Никогда не устраивайте «разбор полётов» с претензиями: «Ах, вот как ты ко мне относишься?». Иначе следующего раза может не быть, а доверие к вам растворится как дым.

Ролевая игра не должна заменять обычный секс. Возьмите за правило играть, например, раз в месяц или только на Новый Год. Конечно, сценариев много, хочется перепробовать и то, и это, но не превращайте роль в наркотик, цените реальные отношения выше вымышленных.

И, наконец, правило секретности. Вы имеете полное право потребовать от партнёра (и дать ему своё слово) не распространяться о вашем досуге. Подумайте, доверяете ли вы ему настолько, чтобы позволить делать видеозаписи и фотографии. Возможно, лучше сразу обсудить этот запрет.

Наслаждайтесь отношениями с мужем, парнем, секс-партнёром и создавайте интригу в вашей спальне. Такой опыт позволит вам раскрыть те грани сексуальности, о которых вы даже не подозревали!

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mjusli.ru

Связывание: ступень первая. Свяжи и раздразни

«Розовый корсет подчеркивает мою крошечную талию и полные бедра. Белые чашечки привлекательно выдаются вперед. Я одета в восхитительную одежду... Она ведет меня во двор, к дереву, где мне предстоит быть связанной и подвешенной. Ее муж не спеша фотографирует. Я плененная рабыня, выделяющаяся своей красотой. Я нетронутая девственница, которую надо взять силой. Между ног у меня все дрожало. Мои ребра и мышцы вытянулись между небом и землей, между адом и раем».

Вероника Вера.

Описание ее посвящения в игру со связыванием.

Вашингтон, округ Колумбия.

Вероника давала показания перед комиссией Миза по порнографии в защиту сексуального связывания. Темноволосая красавица, она чем-то походила на культовую «королеву пут» пятидесятых годов Бетти Пейдж, чьи фотографии смотрели со многих стен; перед этим она вызывалась комиссией Кифовера по расследованию дел о порнографии. По иронии судьбы (и это тем более впечатляет), подпольные садомазохистские группы расцвели именно в округе Колумбия, главном месте расположения «инквизиторов».

Закрытое общество «Черная Роза» предположительно насчитывает чуть ли не половину различных правительственных чинов.

По словам Майкла, он окончательно понял, почему женщины возбуждаются от связывания, прочитав историю Веры, напечатанную в секс-журнале, который он приобрел в магазине на Таймс-сквер.

- Женщинам нравится покорность, - уверяет меня Майкл. - Они любят, когда их связывают, потому что это лишает их ответственности, позволяет им ощутить себя в той подчиненной роли, что соответствует их природе. Я люблю женщин. Я настоящий романтик, парень, всегда приносящий на свидание одинокую красную розу, - говорит он, постукивая указательным пальцем по красному бутону на длинном черенке, окруженному «паутинкой» и запечатанному в пластик, наводящий на мысли о презервативе.

Цветок лежит между нами на столе, рядом с моим диктофоном, в «Крамерз Букс энд Афтеуордз Кафе» в Вашингтоне. Принес ли он эту розу в качестве наглядного пособия для интервью? Или он думает, что эта вторая наша встреча завершится тем, что он «лично и близко» познакомит меня с его любимой сексуальной игрой «свяжи и раздразни»?

На его бровях подрагивают капельки пота. Уже восьмой день в округе Колумбия стоит почти сорокаградусная жара, и он слегка вспотел, пройдя полквартала от станции метро. Он улыбается. На первой встрече мы поговорили об истории его личной и сексуальной жизни, за исключением связывания. Мать родила его в шестнадцать лет и через три года погибла в автокатастрофе. Воспитывали его бабушка и две тетки. Он никогда не знал своего отца. Может быть, став взрослым, он получает удовольствие, связывая женщин, так как в детстве испытал «матриархат»? Он говорит, что его никогда не связывали. Майкл не помнит, играл ли он в «ковбоев и индейцев», хотя, конечно, должен был; в те времена по утрам в субботу шло множество получасовок о ковбоях: «Одинокий бродяга», «Король неба» и другие.

Я прошу официантку принести наш заказ - кофе со взбитыми сливками и льдом. Майкл бросает многозначительные взгляды с розы на мои запястья, в конце концов заглядывает мне в глаза.

- В ваших мыслях, - говорю я ему.

- Лишь в фантазиях, - поправляет он. - В моих фантазиях. Вы знаете этот фильм, который любят женщины (я уверен, вы тоже: по-моему, вы относитесь к этому типу), «Свяжи меня», он (вы прочли достаточно книг по психологии, чтобы это знать) является высшей женской фантазией об изнасиловании. Ее похищает мужчина, привязывает к кровати и занимается с ней любовью так, как никто до него. Когда она случайно освобождается, то сама привязывает себя обратно. Понятно?

Кто ж этого не поймет? Не нужен кинокритик для объяснения того, что это фильм о «спящей красавице», встретившей насильника из своих грез.

- Расскажите мне, как вы впервые связали женщину, - прошу я, включая диктофон.

Связывание - это эротическое ограничение свободы, чувственный опыт безопасного плена, это начало всех дискуссий о садомазохизме (хотя некоторые садисты находят связывание веревками чересчур скучным, а некоторые мазохисты могут терпеть боль, но не какое-либо ограничение). Связанные женщины изображались на рисунках, дошедших до нас из глубины веков, из древней Японии и Китая. И в современной Японии традиции связывания процветают. Вполне понятно, что некоторые мужчины находят вид беспомощной связанной женщины возбуждающим, но что получает от такого опыта женщина (или мужчина), жаждущая несвободы?

Путы охватывают вас грубо, мешая вам дышать. Они изменяют способ мировосприятия; при длительных актах связывания они кажутся все теснее и теснее, хотя физически они не становятся туже. Даже комфортное, мягкое связывание причиняет телу стресс. Классическая поза «рабыни» - руки над головой - эффектна на фотографиях, но в реальности в ней нельзя находиться долго. Поза «распластанного орла» на кровати может привести к мышечным судорогам. Связывание не такая уж легкая вещь, какой кажется.

Хотя путами могут служить всего лишь тонкие шелковые шарфики, они возвращают вас в ситуацию игры детства, когда индейцы привязывали ковбоя к стулу, или когда вы, сдерживая дыхание, сидели в полутемном кинотеатре, пока героя или героиню плохие парни привязывали к стулу побольше; они возвращают вас в ситуацию безопасного плена, где вы никак не можете повлиять на происходящее. Связывание - это отправная точка. Связанный человек отказывается от власти по собственному желанию.

Для многих пар связывание является также и конечным пунктом, потому что они никогда не заходят в играх дальше обычного «свяжи и раздразни», в котором контроль над ситуацией отдается партнеру, становящемуся ответственным за то, чтобы все получили удовольствие. Я сама несколько раз привязывала своего партнера к спинке кровати его галстуком или шелковым пояском от моего халата и доводила его до оргазма оральным путем; в этих случаях я чувствовала себя как человек, готовящий вечеринку с сюрпризом, а не как «властительница».

Однажды я соединила партнеру запястья и щиколотки, еще одним шарфиком завязала ему глаза. Затем я надела маску, украшенную перьями, из «Марди Гра», и облизала его тело от сосков до паха, перья повторяли путь моего языка. Он мог бы попытаться освободиться, но зачем ему было этого желать? Меня тоже связывали и доводили до множества оргазмов, иногда мужчина убирал от меня свой язык как раз, когда должен был начаться оргазм, и заставлял меня ждать, может, какие-то секунды, а потом медленно наклонял ко мне свое лицо опять. То, что мы практиковали, древняя техника усиления оргазма за счет растянутого процесса возбуждения, игра, которую почти каждый сексуально раскованный человек попробовал хотя бы раз. Но эта эротическая смена власти тем не менее символична.

Одна моя подруга говорит:

- Я имела дело с мужчиной, который любил приковывать меня к кровати наручниками. Я позволяла это ему, потому что он занимался куннилингом все то время, пока я была прикована. Однажды ночью он пошел в ванную и оставил открытой дверь в спальню; меня увидел проходивший мимо его товарищ по квартире. Я была так смущена, что потом порвала с ним.

А вот что рассказывает другая:

- Мы пробовали эти игры в колледже. Как-то мы напились, и мой парень уронил ключ от наручников за решетку отопления. Нас застала моя соседка по комнате, которая к тому же была моей кузиной. Пришлось звать охрану кампуса. С тех пор я играю в связывание, но никогда - с наручниками. Только с изделиями, которые можно разрезать ножницами.

Подобно всем, кто занимается этой спокойной формой «ограничений» (некоторые называют это «любовным связыванием»), ни описанные выше подруги, ни я совершенно не испытываем желания участвовать в «крутом» связывании, его экстремальных формах, иногда сопровождаемых шлепками, поркой или другими методами «наказаний».

Майклу сейчас сорок лет, он дважды разводился из-за того, что жены переставали его возбуждать, набрав вес во время беременности, а потом не сумев его сбросить. Он постоянно находится в поисках любви, которая соответствовала бы его «фирменному знаку» - розовым бутонам, в поисках совершенства. Он зарабатывает около 75 000 долларов в год как «специалист высокой квалификации». Я ограничусь этим неопределенным описанием его работы по просьбе Майкла, чтобы его не могли узнать. Описание его внешности вряд ли поможет узнать его среди тысяч мужчин его возрастной группы, обитающих в пределах городской черты Вашингтона: среднего роста и сложения. Аккуратно подстриженные русые волосы, седеющие на висках, голубые глаза, ухоженная бородка с вкраплениями рыжины и седины. У него обувь на босу ногу, одет он в вылинявшие и обтрепанные джинсовые шорты и черную футболку с закатанными рукавами.

Я нашла Майкла по объявлению в садомазохистском издании. «Собираю материал для книги, ищу желающих дать интервью, анонимность гарантируется». Кроме Майкла, откликнулись четырнадцать человек, из них восемь женщин.

- Я не сторонник серьезного связывания, - объяснил он по телефону. - Я не любитель «наказаний». Никаких японских веревочных фокусов. Я могу делать это, могу и бросить. Я делаю это для женщин. Вы когда-нибудь читали любовные романы? Им нравится, когда ты преодолеваешь их сопротивление. Я игрок в эротическую игру. Связывание - это лишь игра.

Согласно уважаемому профессиональному журналу «Архивы сексуального поведения», на просьбу очертить круг своих садомазохистских интересов женщины гораздо чаще мужчин называют несильную порку, оральный секс, мастурбацию, эротическое белье и легкое связывание. Мужчины больше предпочитают отношения «хозяин-раб», унижения, анальный секс и трансвестизм. Оба пола одинаково склонны к резине и коже.

«Связывание и наказание» - так люди Сцены называют игру, в которую играет Майкл.

Любитель «Связывания и наказания», согласно их определению, - человек, включающий элементы «связывания и наказания» в эротическую игру. Если вы когда-нибудь держали запястья партнера, сжав их вместе над его или ее головой, значит, вы позволили себе легкое «Связывание и наказание». «Хозяин» или «властелин» - это тот, кто накладывает ограничения, «раб» или «подчиненный» - тот, кто их испытывает. Добившись, чтобы его связали, человек не может более сопротивляться или контролировать удовольствие и снимает с себя ответственность за секс и комплекс вины. Для некоторых достаточно быть связанными, чтобы испытывать самопроизвольный оргазм. А для других оргазм вообще не главное: поклонники связывания считают, что существуют и более острые переживания.

- Первый раз, когда я связал женщину, - говорит Майкл, - это началось с того, что я удерживал ее руки над головой. Она была очень агрессивной - настоящий огонь! Я не знаю, зачем я так ее схватил, но от этого она страшно распалилась. И это заставило меня тоже возбудиться.

Пока он рассказывал, я вспоминала одного своего бывшего любовника, пуэрториканца, который любил заламывать мне руки над головой, нашептывая мне на ухо слова любви по-испански, и терся при этом головкой члена о мой клитор. Я вздрагиваю от воспоминания. Тот мужчина был очень горячим, но я определенно оставалась холодной от того, что он доминировал надо мной.

- Мы делали так несколько раз, - продолжает Майкл. - Потом я спросил ее, нельзя ли мне использовать шелковый шарфик, чтобы привязать ее за запястья к кровати, и она согласилась. Она это сделала как будто бы только для того, чтобы доставить мне удовольствие, но это было не так. Она сама так хотела. Я внимательно наблюдал за ее реакцией, - когда я держал или привязывал ее, она всегда реагировала более бурно.

Я смотрю на розу Майкла. Шип проколол крохотную дырочку в пластиковой упаковке. Теперь цветок запечатан уже не герметично.

- С этого момента мое увлечение связыванием стало медленно развиваться, - говорит он, проследив за моим взглядом и слегка коснувшись шипа указательным пальцем. - С моей следующей женщиной я так не делал, потому что она не любила, чтобы ей держали руки. Потом я закрутил роман с одной малышкой, пылкой по-настоящему и желавшей испытать всякие «штучки». Она просила, чтобы я ее отшлепал, но мне этого не очень хотелось, и я сказал, что свяжу ее. Дело происходило у нее дома. Она открыла ящик комода, стоявшего возле кровати. Там у нее обнаружились полицейские наручники, кожаные ремни для запястий и лодыжек, несколько шелковых шнуров разной длины, красная сатиновая повязка для глаз и кляп в форме шара. Шар напоминал одну из тех игрушек из грубой резины, которые бросают собакам для их тренировки. Он несколько охладил меня. Я попросил, чтобы она разрешила завязать ей рот шарфиком.

Но хотя у нее было много игрушек, по сути, ей хотелось одного: чтобы ее распяли на постели, завязали глаза, а потом сосали и трахали ее изо всех сил. Только по такому сценарию. Ей казалось, что каждый раз все происходит по-разному из-за того, что она не знала, языком или членом хочу я забраться ей между ног.

Думал ли он над причиной того, почему эта «пылкая малышка», миловидная администраторша косметической фирмы, стремится быть распятой и лишенной возможности видеть во время секса? Нет. «Она никогда не жаловалась на плохое обращение. Ее отец был церковнослужителем или что-то вроде того, ничего такого грязного в ее происхождении нет».

Ему надоел ограниченный эротический сценарий?

- Нет, нет. Я потерял к ней интерес по множеству причин. В ней не было чар. Если желаешь узнать женщину, то обнаруживаешь, что она совсем не та, как ты ее себе представлял. Не важно, увлекается ли она связыванием или нет. Дело не в том, что «я устал от всего этого, потому что она хочет трахаться одним и тем же способом каждый раз». Я мог бы продолжать с ней и дальше, но моим способностям там не было применения.

После нее я встречался с женщинами, которым связывание было либо неинтересно, либо они приходили к нему постепенно. Я, конечно, добавлял связывание в опыты с ними. И чем крепче я их связывал, тем сильнее была их сексуальная реакция.

Одна женщина научила меня, как обвязывать груди. Вы подводите веревку под основание грудей и оборачиваете ее вокруг тела и поверх плеч, создавая эффект открытого бюстгальтера. После этого стягиваете веревкой талию женщины. Таким образом, груди кажутся больше, а талия - тоньше. Я могу понять, почему эта женщина обожает такое связывание. Она никогда не выглядит лучше, чем после этой процедуры, - настолько женственно.

- Кем были эти женщины?

- Учительница. Сиделка. Деловые женщины. Та, что научила меня обвязывать грудь, имела собственную информационную компанию, но не здесь, не в округе Колумбия. Да, она информирует отлично! На самом деле только женщины, наиболее увлекающиеся связыванием, могут мне точно сказать, чего именно они хотят от меня. Всегда говорят, что женщины не могут сказать, чего им хочется в постели. Извращенные женщины - могут.

Но, видите ли, я верю, - сказал он, выдержав паузу (наверняка для большей значительности), - что все женщины - извращенки. Некоторым нужно лишь небольшое поощрение, чтобы перестать сдерживать себя.

Я спросила, не поможет ли он мне встретиться с кем-нибудь из этих женщин. Майкл сказал, что свяжется с ними и вновь найдет меня, если они согласятся на интервью. А пока что он даст мне кое-что, а именно - копию письма от красотки, любительницы связывать грудь, где она подробно описывает фантазии, которые хотела бы осуществить с ним.

Она хочет, чтобы он обвязал ее талию одним концом веревки и сделал затем узел. Потом она объясняет, как перетянуть ей грудную клетку и сделать петли вокруг каждой груди. Затягивая веревку туже, она сможет заставить груди набухать и выдаваться вперед, создав, таким образом, картину, вызывающую эстетическое удовольствие. Наконец, она дает ему инструкции, как протащить веревку между ее половых губ и завязать концы на спине. По ее словам, она должна быть упакована, как подарок для него.

- А со своими женами? - спрашиваю я. - Ты практиковал связывание с ними?

- О нет. Я открыл его только после второго развода. А ты думаешь, это помогло бы сохранить брак?

Когда мы встаем, чтобы уйти, он просит меня взять розу, иначе он будет чувствовать себя «глупо», если принесет ее домой. Мне надо поговорить с ним еще раз, поэтому я размышляю, не отравит ли наш будущий разговор то, что я приму этот бутон, полный в его глазах символики, и отказываюсь. Мы идем на компромисс и оставляем цветок официантке.

* * *

Большинство женщин, с которыми встречался Майкл, использовали умеренные ограничения, - как он предполагает, чтобы освободиться от чувства вины при сексе либо от ответственности за сексуальный труд. Если у женщины свободны руки, от нее могут ждать, что она достигнет оргазма при помощи этих самых рук, не так ли? Она может мастурбировать себя или подвести его руку к тем местам, где ей требуется дополнительная стимуляция. Несвязанная женщина - равный партнер в сексе. Ей некого упрекнуть, кроме себя самой, если при контакте она не достигла оргазма. И наоборот, если у нее руки связаны, он должен «подарить» ей тот оргазм, какой она хочет.

Джинни, одна из любовниц Майкла, которой кажется, что она находит в ограничениях и связывании избавление от сексуальной ответственности, выразила согласие побеседовать со мной.

* * *

Джинни пришла ко мне домой из боязни, что ее могут подслушать в общественном месте. Стройная, рыженькая, лет под тридцать, она оказалась выше Майкла. «В половом плане» она не встречалась с ним больше года, хотя они остались приятелями и изредка обедают вместе. Она учительница старших классов средней школы.

- Майкл высвободил мою сущность с помощью связывания.

Мне интересно, как это можно высвободить чью-то «сущность» путем связывания. Разве это не парадокс?

- Я никогда ни с кем не делилась своими фантазиями на эту тему. Однажды, после того как мы занимались любовью, он попросил поделиться с ним моими фантазиями, но я отказалась, потому что мне было стыдно перед ним.

Майкл упорствовал: «Если я отгадаю, о чем они, тогда ты расскажешь?». Он угадал, и я разоткровенничалась. Вместо того чтобы возмутиться моими фантазиями, он пришел от них в возбуждение. Это было таким облегчением, ведь я ждала полного неприятия. Один мужчина сказал, что не может добиться эрекции со мной - без одежды я его разочаровывала. По его мнению, я чересчур худая, - она кладет руки на грудь, словно до сих пор чувствует, как ее уколол его отказ, - у меня слишком много родинок на теле, и волосы на лобке следовало бы подстричь. Я никогда не забуду, как жутко я себя чувствовала. Я ожидала чего-нибудь подобного, когда рассказала Майклу о своем желании быть связанной, но он благосклонно отнесся и к сказанному, и ко мне.

Когда я была маленькой, я играла с другой маленькой девочкой в «привязывание». В основном мы привязывали друг дружку к стульям. Однажды мы были в ванной. Она сказала, чтобы я разделась, и привязала меня полотенцами к стойке душа. Я до сих пор помню свое возбуждение, стук сердца так и отдавался у меня в ушах. Потом в ванную постучалась моя мать и спросила, чем это мы там занимаемся, и велела выходить. Мне всегда было интересно, знала ли она, что там происходило.

Подружка развязала меня, я быстро оделась, но мое сердце еще долго было не на месте, пока мы играли в комнате со своими куклами.

Обо всем этом я и рассказала Майклу, и во время следующей встречи он предложил мне принять душ вместе перед тем, как заняться любовью. В душе он привязал меня к стойке поясом от своего махрового халата. Потом он направил струю мне между ног и вышел из ванной на несколько минут. К тому времени, когда он вернулся, я уже была так возбуждена, что пережила оргазм сразу же, едва он начал меня намыливать и ласкать.

Это стало для меня самым раскрепощенным и в то же время нежным опытом любви. Я знаю, это звучит безумно, но я чувствую себя свободнее, когда связана. Так хорошо быть той, кто я есть на самом деле.

Когда мы с Джинни начинали интервью, она говорила высоким нервным голосом. Теперь она успокоилась, голос зазвучал на октаву ниже, приобретя привычные для нее тона, которыми она пользуется в школе. Я интересуюсь, не связывал ли ее кто-нибудь после того, как они разошлись с Майклом.

- Нет, пока нет. Но я знаю, что это будет. Мои оргазмы сильнее, когда меня вот так привязывают. Майкл приучил меня к мысли, что в этих фантазиях и их воплощении нет ничего дурного. Когда мне будет хорошо с новым мужчиной, я расскажу ему, чего я хочу в действительности.

А что произошло между ней и Майклом?

- Он не был готов, как я, к отношениям, связанным с обязательствами. Это не имело ничего общего со связыванием. Майкл просто не в состоянии выбросить из головы идею, что за ближайшим углом его может ждать прекраснейшая и совершеннейшая женщина в мире. Он всегда смотрит вперед, не появится ли она на горизонте его жизни. Майкл - романтичный идеалист. С веревкой.

* * *

Джинни прислала мне экземпляр книги под названием «Учимся обращению с веревкой: базисный путеводитель по безопасным забавам садомазохистского секса»; написанной Рэйсом Бэнноном. Когда я открывала ее, на пол выпал яркий листок, прилагаемый к подарку: «Каждый начинающий должен это прочитать!» В разделе по технике связывания читаю следующие советы:

«Никогда не оставляйте связанного без присмотра».

«Никогда не привязывайте партнера за шею».

«Остерегайтесь туго затягивать веревку в тех местах, где это ограничивает свободный ток крови. Особенно осторожны будьте с запястьями и промежностью».

«Когда вы обвязываете грудную клетку, попросите партнершу сделать глубокий вдох и задержать дыхание перед тем, как вы закрепите узлы. Так вы будете уверены, что ей хватит объема для нормального дыхания».

«Оставьте открытыми рот или ноздри».

Все это для меня и так вполне очевидно. Если вы обматываете веревкой чье-то горло, не превратится ли игра в связывание в нечто, более похожее на насилие? Гораздо больше мне понравился раздел о том, как приспособить обычные бытовые предметы в качестве орудий садомазохизма. Эти вещи вам не надо доставать у «Элоизы». Новичкам Бэннон предлагает начинать с веревки, желательно - плетеной нейлоновой веревки номер 8 (в четверть дюйма толщиной), пятидесяти-ста футов длиной. Почему именно с этой? Ее легко купить в хозяйственном магазине, она гладко прилегает к коже и легко разрезается.

Я откладываю книгу, и внезапно у меня всплывает одно воспоминание. Мы сидели как-то за стаканчиком вина с одним коллегой, когда он потянулся за своим портфелем, чтобы достать книгу, с которой я должна была ознакомиться. На дне его кожаного портфеля я заметила моток веревки - плетеной, нейлоновой, гладкой и блестящей. Мне стало любопытно, что делает в его портфеле веревка в это время, но, по необъяснимой причине, я, испытывающая обычно мало угрызений совести, задавая интимные вопросы, об этом его не спросила.

Мне думается, теперь я знаю, как он, скорее всего, ее использовал. А может, даже знаю, почему я его не спросила об этом.

продолжение следует...

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Как правильно связывать женщину — FURFUR

Наверняка свои причины для применения этого навыка могут быть у каждого, но мы надеемся на вашу порядочность

15 февраля 2013 в 13:28

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О традиции похищения женщины FURFUR подробно рассказывал несколько месяцев назад. Тогда читатели убедились, что этот ритуал — далеко не полузабытая сказка кавказских бабушек, а вполне распространенная и очень эффективная практика во многих странах мира. Как известно, невозможно приготовить яичницу, не разбив яйца, а значит, раз уж мы решили украсть ее, нам потребуется девушку связать.

В этом материале редакция разбирается, в каких ситуациях может потребоваться связывать девушку, а также как это сделать лучше всего, и дает несколько качественных и не очень примеров из популярной культуры. Наверняка свои причины для применения этого навыка могут быть у каждого, но мы все же надеемся на вашу порядочность.

История вопроса Традиция связывать женщин зародилась в Японии, стране, известной причудливой культурой взаимоотношений. С древних времен веревке в Японии придавали особое значение, считая ее символом связи человека и бога. Большинство украшений обвязывались веревкой, ей же затягивались почти все элементы одежды. В XV–XVI веках, когда страну раздирали феодальные войны, появилась особая техника связывания пленников — ходзе-дзюцу. Суть состояла в том, что узлы располагались на особых точках тела, с помощью чего можно было добиться полной парализации тела противника или даже его медленного удушения. В период Эдо (1600–1868), когда войны кончились и начался период экономического расцвета, традиция перекочевала в бытовую жизнь японцев. Именно тогда стали появляться первые театральные представления, в которых специально обученные мастера связывали девушек на забаву публике. Чуть позже стали открываться и особые клубы, где искусство, получившее название шибари, начало активно распространяться. Мастера шибари всегда отличались тем, что акцентировали внимание на искусности обвязок и театральности действий, так что необученный человек никогда бы не смог повторить их работу.

Катя консультант FURFUR Для того, чтобы правильно связать девушку, необязательно штудировать книги, это в первую очередь философия и творческий подход. На мой взгляд, всегда интересно попробовать что-то новое, и я нахожу японское связывание эстетически привлекательным. Самое главное — это красота линий. Достаточно научиться делать несколько узлов, а все остальное — это ваша фантазия. Большое значение имеет качество веревки и ее натяжение, она должна причинять боль, не провисать, а заставлять тело находиться в напряжении. Болевой порог здесь — это ограничитель. Но в целом, все очень индивидуально и в каждом случае неповторимо.

Основные

элементы шибари



Руки, связанные спереди Сложенная пополам веревка затягивается в петлю «стремя». После этого петля надевается на сомкнутые ладони девушки. Петля затягивается, затем концы завязываются простым узлом. Аналогичным способом можно затянуть, если есть необходимость, и одну руку.

Ноги, привязанные к коленям Петля «стремя» надевается на ногу. После чего ноги пленницы сгибаются в коленях, а веревкой делается несколько оборотов вокруг лодыжки. Веревка проводится под виток и начинает опоясывать ногу в обратном направлении. Итоговая обвязка заканчивается узлом.

Руки, связанные за спиной Петля, завязанная узлом «стремя», продевается в левую руку. После чего веревка идет через левое плечо, опоясывает грудь и доходит до правого запястья. Главное здесь — посильнее натянуть веревку, чтобы зафиксировать положение руки. Далее она огибает правую руку и ведется в обратную сторону, вплотную к предыдущему витку. Веревка приходит к левому запястью и аналогично крепится там. Операция повторяется еще несколько раз, затем веревка закрепляется узлом на правой руке.

Связанные ноги Лодыжки скрещиваются, после чего связываются все тем же узлом «стремя». Веревка несколько раз обвивает голень и фиксируется узлом чуть пониже колен. Оставшаяся часть веревки протягивается между ног и спускается вниз к первому узлу. Далее веревка опять идет между бедер, но в обратном направлении. После нескольких витков веревка связывается узлом. Главное — все время подтягивать веревку, чтобы ноги были как можно плотнее прижаты друг к другу.

Как с этим справлялись

в кино

Кавказская пленница, 1966 Трус, Балбес и Бывалый, похоже, были не понаслышке знакомы с культурой шибари или случайным образом воспроизвели эту японскую технику. Все петли аккуратно опоясывают пленницу, а под конец искусно затягиваются на груди. Получилось и весьма надежно: Нина, сколько ни сопротивлялась, так и не смогла выпутаться, и даже Шурику потребовалось немало усилий, чтобы развязать ей хотя бы одну руку.

Свяжи меня, 1990 Рики умело воспользовался окружающей обстановкой — чтобы лишить девушку возможности двигаться, он попросту привязал ее к кровати. Несколько петель на ногах и руках — и вот уже нет смысла звать на помощь. В итоге плен пошел девушке только на пользу — она влюбилась в своего похитителя и уехала к нему (что хоть и вымысел, но может послужить некоторым аргументом в споре о связывании с феминистками).

Морозко, 1964 Настеньку привязали старомодным, но вполне надежным способом: замотали петлями вокруг дерева в лесу. Возможно, методы деревенских жителей покажутся несколько топорными, но зато уж точно действуют безотказно.





Перевозчик, 2002 Злодеи примитивно связали Лаи руки, заклеили рот и поместили в сумку. Некоторая свобода в движениях, которую бандиты необдуманно оставили пленнице, в итоге и спасла ей жизнь: заметив шевелящийся груз, ее нашел главный герой.

баффи, 1997–2003 Отличный пример, как без лишних премудростей связать девушек: рот заклеен, руки заломлены за спину, лодыжки сомкнуты и плотно прижаты друг к другу. В таком положении девушки смогут разве что перекатываться по полу. Главное — следить, не припрятали ли они в рукаве нож, булавку или любой другой острый предмет.

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Секс-рейтинг: топ-5 игр со связыванием - сексуальные игры - апрель 2014 | Новости Кирова и Кировской области

Не секрет, что многих мужчин и женщина заводят сексуальные игры. Ведь в фантазиях можно себе позволить то, что в обычной жизни вряд ли возможно — и даже поиграть в воплощение этих фантазий. Психологи называют это сублимацией, а простые люди - «выпустить пар». Ведь, как говорил дедушка Фрейд, «все, что происходит между двумя людьми в постели с их обоюдного согласия, нормально и естественно».

Связывание — одна из самых популярных фантазий. Одним нравится чувствовать себя беззащитными, а другим — имеющими полную власть над партнером. Наши коллеги Progorodnn.ru нашли самые интересные виды этой ролевой игры. Внимание — пробуйте это все строго со взаимного согласия и соблюдая технику безопасности! Мы предупредили.

Связать руки. Это, наверное, пробовали все, кроме совсем уж упертых моралистов. Связывание рук в процессе любовных игр, с одной стороны, просто и не требует особенного реквизита, а с другой — возникающее чувство беззащитности связанного партнера способно подарить множество новых ощущений. «Я не сторонница садо-мазо, - рассказывает нижегородка Ольга. - Но под настроение мой парень связывает мне руки, или привязывает меня за руки к спинке кровати. Это такой маленький чувственный взрыв, на самом деле! Я чувствую себя совсем беззащитной, и меня это очень возбуждает».

Связывание предметами одежды. Примерно то же самое, что и пункт выше, но в ход идут подручные средства — ремни, галстуки, колготки... Для кого-то это настоящий фетиш. «Мой муж — бизнесмен, - делится с корреспондентом Кристина. - Поэтому он часто носит костюм. Меня ужасно заводят деловые холодные красавцы, и он это знает и пользуется! Когда он связывает меня ремнем и галстуком, я просто таю...»

Наручники. Непременный атрибут уважающего себя секс-шопа — гламурные наручики с меховой (как правило, розовой) оторочкой. Но сторонники «жестких» видов сексуальных отношений предпочитают стальные полицейские, а то и настоящие средневековые кандалы. «Наручники — это правильный выбор как для настоящего БДСМщика, так и для милой барышни, решившей попробовать что-нибудь этакое, - уверен работнк секс-шопа Влад. - Очень ходовой товар. Но, господа, просьба: внимательно, очень внимательно относитесь к ключам! Как бы ни был затуманен страстью ваш разум, проследите, чтобы они не потерялись. А то ночь любви обернется хмурым утром с хихикающими спасателями МЧС».

Бондаж. Для тех, кому мало связывания рук, придумали бондаж — более полное связывание, использующее многометровые веревки. Это уже целый ритуал для посвященных — узлы, как правило, непросты, а все происходящее занимает немало времени: можно запросто растерять всякий пыл. «Очень заводит! - признается менеджер Наталья. - Прикосновение грубой веревки к чувствительным местам — это что-то невероятное! Когда я вижу себя в зеркале связанной, то «крыша» просто уезжает...»

Шибари. Японцы, любители, с одной стороны, всяких хитроумных штук, а с другой — знатные извращенцы (один хентай чего стоит!), не могли не сказать своего слова и в техниках связывания. Самая эстетически красивая и сложная техника бондажа называется «шибари». Это уже ближе к произведению эротического искусства, чем к развлечениям влюбленной пары. «Я был в Питере на выставке шибари, - делится Николай. - Впечатления двойственые: безумно красиво и эротично, но я не представляю, как долго надо учиться завязывать все эти узлы!»

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Различные сценарии сексуальных ролевых игр

ерез некоторое время на смену жажды количества приходит потребность в качестве и изыске. Чтобы попробовать еще? Чердак? Лифт? Парковку? А, быть может, сменить не места любовных игр, а роли, в них исполняемые?Сексуальные ролевые игры не являются достижением современности, а практикуются с глубокой древности. Это, несомненно, говорит о том, что их активное применение поможет улучшить вашу личную жизнь. И это касается не только лета с его гормональной бурей.

Давайте посмотрим, чего можно добиться, включая иногда ролевые игры в свой секс-рацион, а для начала разберемся, что же это за игры.



Существует несколько базовых сценариев с бесчисленным количество вариаций:

1. Мужчина совращает девушку, как правило, скромную, а, в ряде случаев, и невинную. Сценарий может быть абсолютно любым: циничный мачо и трепещущая девственница, старший друг, просвещающий юную скромную подругу, инцест между, будем скромными, дальними- дальними родственниками, вожатый и пионерка, старая дева и юный наглый сантехник.

Можно побыть снобами и эстетами и сыграть в прекрасного принца и спящую царевну. Вместо хрусталя, в котором царевна спала, подойдет ванна, это добавит современности в старую сказку. Кроме того, вам будет, что рассказать друзьям.

2. Девушка безжалостно соблазняет мужчину. Этот вариант удивительно подходит мужчинам, уставшим от инициативы в сексе и жизни и женщинам, жаждущим этой инициативы. Пусть теперь он побудет девственником, к которому соседка сверху зашла за солью. Или старшеклассником наедине с молодой учительницей. Или молодым подчиненным стервозной бизнес-вумен.

Или человеком, практикующим безбрачие, если вам по зубам будет этот орешек. Только не забывайте, что образ совратительницы требует смелости и отсутствия стеснительности. Забудьте принципы: "не дай поцелуя без любви" и "До свадьбы ни - ни". Вашим лозунгом должно стать: "в борьбе все средства хороши!"

3. Сексуальные услуги за деньги, расплата телом за какое-то прегрешение, например, безбилетный проезд, нарушение правил, мелкую кражу в супермаркете. Его роль требует безжалостности и циничности, а ваша - робости, стыдливого румянца и покорности. Впрочем, вы можете сыграть прямо противоположное и, войдя в образ раскрепощенной стервочки, жестко соблазнить неподкупного офицера.

Игры в девочек и мальчиков по вызову очень подходят тем, кто явно способен в постели на большее, чем позволяет себе, но стесняется своего темперамента или откровенности. А так - что за деньги не сделаешь? Ну, если работа такая?

4. Секс по принуждению. Самый экстремальный, но очень любимый женщинами вариант игры - изнасилование. С этим сценарием все понятно, вам и вашему партнеру нужно только определить для себя границы возможного, чтобы в процессе вдруг не ощутить себя практически жертвой, а не полноправной участницей происходящего.

5. Случайная страсть. Эта игра имеет множество вариаций: незнакомцы, через пять минут после обмена именами сдирающие друг с друга майки в первом подъезде, курортники, разморенные солнцем. Или, если вам позволит совесть, любовники, ускользнувшие с работы тайком от своих супругов?

Если вы решили подойти к ролевой игре обстоятельно, после выбора роли и сценария нужно продумать антураж и детали - где и когда это будет происходить, что вы будете говорить, как себя вести, во что будете одеты. Постарайтесь не переусердствовать с подготовкой - может пройти запал.

Не все мужчины любят ролевые игры так, как женщины. Поэтому на этапе ознакомления с нововведением самое главное - мужчину увлечь и не отпугнуть. Сверхтщательная подготовка и расписанный вплоть до криков страсти сценарий навеет на него скуку. А вот изменение стиля вашего поведения, которое привнесет ощущение новизны, несомненно, воодушевит вашего партнера по играм, как ничто другое.

Главное - не плиссированная юбочка, красные чулки или аромат сандала, а ваше желание перевоплотиться в другой образ, характер и, тем самым, пробудить в вас двоих сильные эмоции: в нем - от обладания новой женщиной с новыми для него сексуальными привычками, в вас - от куража игры и возможности делать вам несвойственное, но столь желанное. А также от обладания симпатичным незнакомцем, обслуживания своего босса, завязывания глаз, или что вы там еще придумаете?

Когда из разряда любителей вы перейдете в профессионалы ролевых игр, пора начинать гурманствовать, эстетствовать и усложнять действо, разыгрывая целые истории по всем правилам - с прелюдией, нарастанием напряжения и кульминацией.

Самый простой вариант - это втайне снять номер в гостинице и пригласить его туда с помощью загадочной смс-ки с обещанием важной деловой встречи или незабываемого подарка. Самое главное в таких сюрпризах - продолжать играть роль первые несколько минут, пока партнер будет удивляться и пытаться сорвать спектакль своими вопросами: "Ты чего это? Зачем?" и т.д.

Было бы странно думать, что игры оказывают влияние исключительно на сексуальную жизнь. Отнюдь. Сексуальные ролевые игры могут повлиять на всю вашу жизнь и даже на вашу личность.

С их помощью вы и ваша половина можете воплотить тот образ и те фантазии, о которых вы пока только мечтали втайне друг от друга. А, выудив из собственного сознания эти образы и фантазии, вы сможете удивиться и спросить себя: почему мне нравится именно эта роль? Такое поведение?

Возможно, вам нравятся какие-то черты характера той женщины, которую вы играете, но которыми, как вам кажется, сами не обладаете? Или вы играете так, как мечтали бы вести себя всегда, тогда по каким причинам вы не позволяете себе этого?

Игры - это своеобразное зеркало вашей души, ваших потаенных желаний и прекрасная возможность для познания себя. Например, вы - кроткая и всепрощающая, все время выбираете образ - женщины - вамп, роковой и безжалостной...

Возможно, в жизни вам не хватает самоуверенности?

Или ваша кротость мешает вам быть самой собой? Свободной и сильной? Или все совсем наоборот? Циник по жизни, выбравший властность и силу как единственно правильный вариант выживания в этом безумном мире проявить слабость, вы с удовольствием и наслаждением играете наложниц, нежных и покорных? Тогда, быть может, ваш единственно правильный вариант выживания - не совсем ваш?

Конечно, страшно так сразу менять себя и бросаться в омут, но... можно и потренироваться несколько раз на безопасной площадке - в ролевой игре.

С помощью игр вы можете стать и секс-психотерапевтом для своего мужчины. Стоит лишь быть внимательной к нему.

Говорит, что замучился крутиться и хочет стать бревном в лесу? Так обездвижьте его и лишите всякой возможности быть активным, а сами проявите необузданность и властность хищницы.

Устал от своего кресла начальника и необходимости все время придерживаться соответствующего имиджа? Побудьте старшеклассниками, сбегите ото всех с последнего звонка и совершите что-нибудь восхитительно непристойное в укромной глуши парка.

Говорит, что устал и хочет смены обстановки? Превратите дом на время в номер пятизвездочного отеля, а сами побудьте горничной.

Переживает, что он у вас не первый? Устройте ему вечер соблазнения вас - девственницы, и будьте в восторге от того, как он это сделает.

А еще с помощью игр можно мириться. Какой, даже очень рассерженный мужчина устоит, если дверь вечером ему откроет не провинившаяся задира, а смиренная одалиска, младшая жена большого гарема со словами: "Господин выбрал сегодня меня любимой женой! Как я счастлива! Позволь мне расслабить тебя!"

Вы можете быть терапевтом самой себе и проигрывать и компенсировать то, чего не хватает в реальной жизни. Бегать в белых школьных носочках, заковывать обнаглевшего вчера за ужином мужа в наручники и наказывать, заставляя до бесконечности доставлять вам оральные ласки, а также брать билет в СВ до Питера и соблазнять своего "случайного попутчика".

Или брать два билета рядом в плацкарт, и на глазах у публики разыгрывать сцены покорения и соблазнения. Кстати, наличие зрителей придает ощущениям дополнительную остроту.

Еще одним достоинством подобного времяпрепровождения является то, что в таких играх вы можете пробовать ласки, на которые обычно не решаетесь. Конечно, разве девушка по вызову откажется ублажить своего клиента, даже если в обычной жизни то, что он предлагает, кажется недостойным свободной и современной женщины? Впрочем, после игры это самый способ ублажения может показаться вам не таким уж и недостойным. Скорей всего, даже приятным.

Сексуальные ролевые игры могут улучшить ваши отношения с партнером. Вы можете обсуждать с мужем новые интересные сценарии, а заодно и думать, почему его привлекают те или иные образы? Что ему нравится? Чего ему не хватает?

В вопросах секса мужчины особенно уязвимы, но и заинтересованы в диалоге, поэтому успешные, доверительные разговоры и общие фантазии могут многое открыть друг в друге и сблизить вас еще больше. Вам обоим нужны лишь деликатность и отсутствие резкой критики в ответ на не понравившиеся предложения.

А если вдруг когда-нибудь вы почувствуете, что для вас постоянная смена ролей стала единственным способом почувствовать возбуждение или согласиться на контакт, и в ваших отношениях что-то не так? Возможно, вам нужны не игры, а работа над собой и вашими личными взаимоотношениями.

Впрочем, лечить отношения можно всякими способами, и ролевые игры - один из них.

"Весь мир - театр", как говорил Шекспир!

Как испортить игру:

1. Быть зажатой и зажимать партнера. 2. Негативно, резко откликаться на его предложения. 3. Смеяться над партнером в процессе. 4. Критиковать себя или партнера в чем бы то ни было. 5. Придавать большее значение деталям и антуражу, чем процессу. 6. Вести себя одинаково в любой роли.

Как удачно сыграть:

1. Не наделять своими чертами и сексуальными привычками играемый образ, а думать, фантазировать о том, что и как бы сделала такая женщина. 2. Перестать быть серьезной и взрослой, обремененной комплексами и принципами. Играть! 3. Не бояться переборщить.

4. Добавить 1-2 детали для легкости перевоплощения.

latexdragon.livejournal.com

Шибари – как правильно связывать женщину |

Для того, чтобы правильно связать девушку, необязательно штудировать книги, это в первую очередь философия и творческий подход. Всегда интересно попробовать что-то новое, или эстетически привлекательное, например шибари (японское связывание). Самое главное — это красота линий. Достаточно научиться делать несколько узлов, а все остальное — это ваша фантазия.

Большое значение имеет качество веревки и ее натяжение, она должна причинять боль, не провисать, а заставлять тело находиться в напряжении. Болевой порог здесь — это ограничитель. Но в целом, все очень индивидуально и в каждом случае неповторимо.

Шибари — история вопроса

Как правильно связывать женщину

Традиция связывать женщин зародилась в Японии, стране, известной причудливой культурой взаимоотношений. С древних времен веревке в Японии придавали особое значение, считая ее символом связи человека и бога. Большинство украшений обвязывались веревкой, ей же затягивались почти все элементы одежды.

В XV–XVI веках, когда страну раздирали феодальные войны, появилась особая техника связывания пленников — ходзе-дзюцу. Суть состояла в том, что узлы располагались на особых точках тела, с помощью чего можно было добиться полной парализации тела противника или даже его медленного удушения.

В период Эдо (1600–1868), когда войны кончились и начался период экономического расцвета, традиция перекочевала в бытовую жизнь японцев. Именно тогда стали появляться первые театральные представления, в которых специально обученные мастера связывали девушек на забаву публике. Чуть позже стали открываться и особые клубы, где искусство, получившее название шибари, начало активно распространяться. Мастера всегда отличались тем, что акцентировали внимание на искусности обвязок и театральности действий, так что необученный человек никогда бы не смог повторить их работу.

Основные элементы шибари

Руки, связанные спереди

Сложенная пополам веревка затягивается в петлю «стремя». После этого петля надевается на сомкнутые ладони девушки. Петля затягивается, затем концы завязываются простым узлом. Аналогичным способом можно затянуть, если есть необходимость, и одну руку.

Ноги, привязанные к коленям

Петля «стремя» надевается на ногу. После чего ноги пленницы сгибаются в коленях, а веревкой делается несколько оборотов вокруг лодыжки. Веревка проводится под виток и начинает опоясывать ногу в обратном направлении. Итоговая обвязка заканчивается узлом.

Руки, связанные за спиной

Петля, завязанная узлом «стремя», продевается в левую руку. После чего веревка идет через левое плечо, опоясывает грудь и доходит до правого запястья. Главное здесь — посильнее натянуть веревку, чтобы зафиксировать положение руки. Далее она огибает правую руку и ведется в обратную сторону, вплотную к предыдущему витку. Веревка приходит к левому запястью и аналогично крепится там. Операция повторяется еще несколько раз, затем веревка закрепляется узлом на правой руке.

Связанные ноги

Лодыжки скрещиваются, после чего связываются все тем же узлом «стремя». Веревка несколько раз обвивает голень и фиксируется узлом чуть пониже колен. Оставшаяся часть веревки протягивается между ног и спускается вниз к первому узлу. Далее веревка опять идет между бедер, но в обратном направлении. После нескольких витков веревка связывается узлом. Главное — все время подтягивать веревку, чтобы ноги были как можно плотнее прижаты друг к другу.

Как с этим справлялись в кино:

КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 1966

Трус, Балбес и Бывалый, похоже, были не понаслышке знакомы с культурой шибари или случайным образом воспроизвели эту японскую технику. Все петли аккуратно опоясывают пленницу, а под конец искусно затягиваются на груди. Получилось и весьма надежно: Нина, сколько ни сопротивлялась, так и не смогла выпутаться, и даже Шурику потребовалось немало усилий, чтобы развязать ей хотя бы одну руку.

СВЯЖИ МЕНЯ, 1990

КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 1966

Рики умело воспользовался окружающей обстановкой — чтобы лишить девушку возможности двигаться, он попросту привязал ее к кровати. Несколько петель на ногах и руках — и вот уже нет смысла звать на помощь. В итоге плен пошел девушке только на пользу — она влюбилась в своего похитителя и уехала к нему (что хоть и вымысел, но может послужить некоторым аргументом в споре о связывании с феминистками).

МОРОЗКО, 1964

СВЯЖИ МЕНЯ, 1990

Настеньку привязали старомодным, но вполне надежным способом: замотали петлями вокруг дерева в лесу. Возможно, методы деревенских жителей покажутся несколько топорными, но зато уж точно действуют безотказно.

ПЕРЕВОЗЧИК, 2002

МОРОЗКО, 1964

Злодеи примитивно связали Лаи руки, заклеили рот и поместили в сумку. Некоторая свобода в движениях, которую бандиты необдуманно оставили пленнице, в итоге и спасла ей жизнь: заметив шевелящийся груз, ее нашел главный герой.

БАФФИ, 1997–2003

ПЕРЕВОЗЧИК, 2002

Отличный пример, как без лишних премудростей связать девушек: рот заклеен, руки заломлены за спину, лодыжки сомкнуты и плотно прижаты друг к другу. В таком положении девушки смогут разве что перекатываться по полу. Главное — следить, не припрятали ли они в рукаве нож, булавку или любой другой острый предмет.

БАФФИ, 1997–2003

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